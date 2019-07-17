Матч «Спартак» – «Сочи» (1:0), ключевой эпизод: гол Самуэля Жиго

Первый матч сочинской команды в Премьер-лиге закончился скандалом: победный мяч был забит с откровенным нарушением правил со стороны защитника «Спартака» Жиго. С тем, что гол в ворота «Сочи» не стоило засчитывать, согласились многие эксперты, после чего главный арбитр матча Владимир Москалев был отстранен. Подробно о всех ошибках Москалева мы писали тут.

«Понимаю, что матч получился резонансным. Оценка: очень неудачная игра для Москалева. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Да, можно говорить, что была борьба, но один игрок выпрыгнул пораньше. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил.

Мы дадим Володе время успокоиться, отдохнуть и прийти в себя. И вас я прошу не нагнетать: все бывает в жизни. Он будет отстранен на какое-то время», – заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Матч «Локомотив» – «Рубин» (1:1), ключевой эпизод: гол Алексея Миранчука

С 1 июня правила футбола подверглись некоторым корректировкам. В частности, изменения коснулись правила построения стенки: теперь футболисты бьющей команды не имеют права становиться в чужую стенку – они обязаны находиться минимум в метре от нее.

Об этих нововведениях забыл главный арбитр матча «Локомотив» – «Рубин» Михаил Вилков, засчитавший гол Алексея Миранчука. «По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июня правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина», – говорит известный российский арбитр Сергей Хусаинов.

Матч «Зенит» – «Тамбов» (2:1), ключевой эпизод: неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

Действующий чемпион начал защиту титула с победы над новичком лиги «Тамбовом». На 90-й минуте защитник петербуржцев Игорь Смольников сбил в штрафной полузащитника гостей Владислава Кулика. Эпизод случился при счете 2:1 в пользу «Зенита» – арбитр Алексей Еськов мог изменить исход матча, но не решился поставить точку.

«Так «Зениту» можно и по ногам бить, и руками играть. Смотрите, называется правило Сутормина», – написал один из болельщиков. Правда, другие фанаты обратили внимание на то, что за секунду до фола Смольникова Кулик подыграл себе рукой – а следовательно, арбитр матча должен был назначить штрафной в пользу «Зенита», а не пенальти в пользу «Тамбова».

После первого тура на вершину таблицы РПЛ забрались «Крылья Советов», которые со счетом 2:0 переиграли ЦСКА.

В следующем туре действующий чемпион «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи», а запомнившийся судейским скандалом «Спартак» отправится в Ростов-на-Дону.

Читатели Eurosport.ru создали больше 10 новых эмблем для «Тамбова». Выбери лучшую!

Качай приложение Eurosport для iOS или Android