Нападающий «Локомотива» Федор Смолов принял участие в шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони «Comment Out».

В рамках программы Смолову было предложено либо оставить дерзкий комментарий в инстаграме Дмитрия Нагиева, либо оплатить ремонт крыши дома культуры в селе Костин лог, Алтайский край. Футболист выбрал второй вариант и перевел на счет дома культуры 400 тысяч рублей.

«Это ведь лучше, чем шампанское заказывать. Лучше дому культуры помочь», – сказал Смолов.

Личная благодарность Смолову будет размещена на стенде в холле дома культуры.

В первом туре РПЛ-2019/20 «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), Смолов не выходил на поле из-за травмы.

Смолов – о киберспорте: «Пялиться в экран – очень тяжело. Играть в футбол проще»

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