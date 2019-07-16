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Карпин: «Слышал про сравнение с Клоппом. Ну и? Может, Клопп на Карпина похож?»
Сказал как отрезал.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на то, что его сравнивают с коучем «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
– Когда успели приобрести очки? Почему выбрали такой вариант?
– Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.
– Часто слышали про сравнение с Клоппом?
– Слышал. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? – цитирует Карпина официальный сайт донского клуба.
- В первом туре РПЛ-2019/20 «Ростов» на своем поле выиграл у «Оренбурга» (2:1).
- В прошлом сезоне ростовчане под руководством Карпина финишировали на девятом месте.
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