Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на то, что его сравнивают с коучем «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

– Когда успели приобрести очки? Почему выбрали такой вариант?

– Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.

– Часто слышали про сравнение с Клоппом?

– Слышал. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? – цитирует Карпина официальный сайт донского клуба.

В первом туре РПЛ-2019/20 «Ростов» на своем поле выиграл у «Оренбурга» (2:1).

В прошлом сезоне ростовчане под руководством Карпина финишировали на девятом месте.

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