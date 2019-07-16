Нападающий «Локомотива» Федор Смолов принял участие в YouTube-шоу «Comment Out» и во время одного из раундов натер морковь в рот певице Ольге Бузовой.

Суть шоу заключается в следующем: участник тянет карточку с именем известного персонажа, и ему на выбор предлагаются две альтернативы – либо написать этому человеку нечто неприятное (в комментариях под его последним постом в инстаграме), либо выполнить наказание.

Во время второго раунда Бузова вытянула карточку с Филиппом Киркоровым. Ольге был предложен выбор: либо написать под последним постом поп-певца жуткий комментарий («Хочу запретить перелеты тупым мамашкам с их кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Ты со мной?»), либо согласиться на наказание.

Бузова выбрала наказание, и оно оказалось дико смешным: Смолов встал на стул и при помощи терки натер певице в рот свежую морковь.

Ранее Смолов во время того же выпуска «Comment Out» пожертвовал 400 тыс. рублей на ремонт крыши дома культуры в Алтайском крае.

В первом туре РПЛ-2019/20 «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), Смолов не выходил на поле из-за травмы.

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