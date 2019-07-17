Футбольный клуб «КамАЗ» из Набережных Челнов презентовал новую форму на сезон-2019/20 стильным видеороликом в духе 90-х: малиновый пиджак и золотая цепь одного из героев, музыка из «Бригады», отсылки к «Криминальному чтиву» – и все это в виде VHS-ленты.

К сожалению, через несколько часов после публикации ролик с презентацией формы был удален со всех официальных каналов «КамАЗ». Его все еще можно посмотреть здесь – насладитесь, это настоящий шедевр.

«Мы действительно удалили юмористический видеоролик, презентующий новую форму команды. И сделали это по независящим от клуба причинам. Сожалеем об этом, но хотим отметить, что стилистику подобных видео каждый болельщик может наблюдать ежедневно в эфире программ некоторых федеральных каналов», – заявили в пресс-службе «КамАЗ».

В прошлом сезоне «КамАЗ» занял второе место в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ.

В первой игре после возобновления чемпионата команда из Набережных Челнов уступила «Тюмени» со счетом 2:3.

«КамАЗ» запретил Ольге Бузовой войти в спонсоры клуба

Качай приложение Eurosport для iOS или Android