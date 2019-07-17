Игроки «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки стали героями очередного выпуска в видеоблоге Евгения Савина «КраСава». Братья рассказали о современных предпочтениях Юрия Семина.

Евгений Савин: «Видели инстаграм Палыча?»

Алексей Миранчук: «Мы подписаны, да».

Евгений Савин: «Он сам ведет, как думаете?»

Антон Миранчук: «Не, ему внучка ведет».

Евгений Савин: «Я читал интервью, где Палыч говорил, что ему нравится музыка молодежи. Был хоть один трек, когда Палыч зашел и на радостях сказал: «Класс»?

Алексей Миранчук: «Было, что сказал: «Громче поставьте». На какой песне?»

Антон Миранчук: «День победы» Лещенко. Подошел сам, добавил звука. Это его любимая, он всегда просит включать. А когда наше играет, он все время просит тише».

Братья Миранчуки – чемпионы России, обладатели Кубка и Суперкубка страны.

Алексей уже забил в РПЛ-2019/20 – правда, с нарушением правил.

«Барселоны» был на Суперкубке и выделил Алексея Миранчука»

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