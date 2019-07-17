Игроки «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки в очередном выпуске видеоблога Евгения Савина «КраСава» рассказали, в каких европейских клубах хотели бы поиграть.

Алексей

– Думаешь о переходе в Европу?

– Головин уехал, после этого очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Конечно, какие-то цели ставишь, но не заглядываешь так далеко. Конечно, хотелось бы себя попробовать в Европе. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости, другой футбол. Я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб.

– Есть средний клуб в Испании, есть топ-клуб России и топ в Англии, но нужно выходить на замену. Что ты выберешь?

– Я за Испанию. Мне кажется, лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой большой путь.

– Есть какая-то команда, кроме «Барселоны», в которую ты не глядя пойдешь?

– «Боруссия», например, мне нравится. В «Атлетико», в «Арсенал».

Антон

– Год назад ты отказал «Борнмуту». Как можно в Англию не поехать?

– Да мы уже сколько раз говорили, что Англия – это что-то другое. Сначала лучше в тепло – Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые.

– Есть такая команда, в которую ты готов поехать хоть на троллейбусе?

– В «Барсу». Если отсюда пойдет троллейбус, я наушники вставлю и поеду.

Братья Миранчуки – чемпионы России, обладатели Кубка и Суперкубка страны.

Алексей уже забил в РПЛ-2019/20 – правда, с нарушением правил.

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