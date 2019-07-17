Заболотный не забил за «Зенит-2» в ПФЛ, но отдал царский ассист
ПФЛ недостаточно крута для топ-форварда.
Нападающий Антон Заболотный помог «Зениту-2» победить «Муром» в стартовом матче ПФЛ-2019/20.
Петербургская команда на выезде победила со счетом 2:0. Счет был открыт благодаря автоголу Кирилла Макеева, затем на 87-й минуте 28-летний Заболотный отдал точный пас Сергею Шалину.
- В «Зените-2» Заболотный поддерживает форму, так как Сергей Семак не рассчитывает на него в основном составе.
- Самое вероятное место продолжения карьеры футболиста – «Сочи», куда уже перешли несколько его бывших одноклубников.
Заболотный не забил ни одного мяча в чемпионате России-2018/19
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