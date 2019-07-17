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Заболотный не забил за «Зенит-2» в ПФЛ, но отдал царский ассист

Заболотный не забил за «Зенит-2» в ПФЛ, но отдал царский ассист
Eurosport

39 мин. назад

ПФЛ недостаточно крута для топ-форварда.

Нападающий Антон Заболотный помог «Зениту-2» победить «Муром» в стартовом матче ПФЛ-2019/20.

Петербургская команда на выезде победила со счетом 2:0. Счет был открыт благодаря автоголу Кирилла Макеева, затем на 87-й минуте 28-летний Заболотный отдал точный пас Сергею Шалину.

  • В «Зените-2» Заболотный поддерживает форму, так как Сергей Семак не рассчитывает на него в основном составе.
  • Самое вероятное место продолжения карьеры футболиста – «Сочи», куда уже перешли несколько его бывших одноклубников.

Заболотный не забил ни одного мяча в чемпионате России-2018/19

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