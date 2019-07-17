Отбывающие наказание в колонии общего режима Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в футбол в заключении.

Видео появилось в распоряжении телеграм-канала Mash. Авторы смонтировали шуточный ролик и добавили смешную озвучку из фильма «Костолом». Оба футболиста обриты налысо.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в ИК-4 Белгородской области.

Кокорины получили полтора года ареста за участие в двух драках, Мамаев и Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, через дырку в заборе сбежали 2 человека

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