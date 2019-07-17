Other Agency

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии за колючей проволокой

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии за колючей проволокой
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Чудеса техники не увидишь, потому что камера стоит очень далеко.

Отбывающие наказание в колонии общего режима Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в футбол в заключении.

Видео появилось в распоряжении телеграм-канала Mash. Авторы смонтировали шуточный ролик и добавили смешную озвучку из фильма «Костолом». Оба футболиста обриты налысо.

  • Братья Кокорины и Мамаев находятся в ИК-4 Белгородской области.
  • Кокорины получили полтора года ареста за участие в двух драках, Мамаев и Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, через дырку в заборе сбежали 2 человека

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте