Болельщик выбежал на поле во время матча ПФЛ между «Араратом» и «Сатурном».

К 80-й минуте подмосковный клуб проигрывал со счетом 2:6, судья назначил в их ворота пенальти. Игрок «Арарата» был готов пробить 11-метровый, но в это время на поле прорвался фанат «Сатурна», ударил по мячу и побежал за судьей. Стюарды оттеснили арбитра и погнались за нарушителем.

Вратарь «Сатурна» отразил пенальти, но за оставшееся время пропустил еще два мяча.

«Арарат» захватил лидерство в зоне «Центр» ПФЛ после первого круга.

«Сатурн» идет на последнем 14-м месте.

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