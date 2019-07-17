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«Яндекс» составил карту запросов по матчам клубов РПЛ. Лидирует «Спартак», «Локо» нет на картинке

«Яндекс» составил карту запросов по матчам клубов РПЛ. Лидирует «Спартак», «Локо» нет на картинке
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Доминирующее преимущество красно-белых.

Поисковая система «Яндекс» составила карту болельщицких предпочтений по регионам России на основе поисковых запросов по матчам команд РПЛ

«Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков – то есть пользователей, которые искали ее матчи чаще, чем матчи остальных команд. В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране.

На втором месте – чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА – третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе – Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», – говорится в пояснении к схеме на страничке поисковой системы «Вконтакте».

Карта в лучшем качестве здесь

  • На карте нет трех клубов: «Локомотива» и «Динамо» и «Сочи».
  • Из 85-ти субъектов «Спартак» лидирует в 61-м.

Матчи первого тура РПЛ посетило в среднем 23 тысячи зрителей. Это рекорд старта чемпионата

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