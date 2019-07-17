Поисковая система «Яндекс» составила карту болельщицких предпочтений по регионам России на основе поисковых запросов по матчам команд РПЛ

«Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков – то есть пользователей, которые искали ее матчи чаще, чем матчи остальных команд. В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране.

На втором месте – чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА – третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе – Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», – говорится в пояснении к схеме на страничке поисковой системы «Вконтакте».

Карта в лучшем качестве здесь

На карте нет трех клубов: «Локомотива» и «Динамо» и «Сочи».

Из 85-ти субъектов «Спартак» лидирует в 61-м.

Матчи первого тура РПЛ посетило в среднем 23 тысячи зрителей. Это рекорд старта чемпионата

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