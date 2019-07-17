Капитан «Ростова» Гацкан покидает клуб. Он провел в нем 11 лет
Достойная карьера молдавского полузащитника.
Капитан «Ростова» Александр Гацкан покидает клуб, с которым он выигрывал Кубок России и брал серебро чемпионата страны.
«Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан – амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу. Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.
Матч «Ростов» – «Спартак», который состоится 20 июля станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану. Спасибо за все, Капитан!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Гацкан играет за «Ростов» с 2008 года. За донской клуб он сыграл 314 матчей и забил 24 мяча
- Ранее сообщалось об интересе к 35-летнему полузащитнику со стороны «Сочи» и «Рубина».
«Рассмотрю предложение только от «МЮ». Калачев провел прощальный матч на «Ростов Арене»