Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал перевод Антона Заболотного во вторую команду.

«Заболотный играет за «Зенит-2», вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2». Готов ли был тот клуб платить за Антона? Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости», – цитирует Медведева сайт «Зенита».

В «Зените-2» Заболотный поддерживает форму, так как Сергей Семак не рассчитывает на него в основном составе.

Самое вероятное место продолжения карьеры футболиста – «Сочи», куда уже перешли несколько его бывших одноклубников.

Заболотный не забил за «Зенит-2» в ПФЛ, но отдал царский ассист

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