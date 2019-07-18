Голкипер «Локомотива» Гилерме все еще может остаться в Черкизово, несмотря на слухи, упорно отправляющие его в «Спартак».

Русскому бразильцу предложен контракт на два года с окладом в 2,4 млн евро, что на полмиллиона больше предыдущего отвергнутого предложения, сообщает Sports.ru.

Гилерме выступает за «Локо» с 2007 года. В 2016-м он дебютировал в сборной России.

«СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагает Гилерме трехлетнее соглашение с зарплатой 2,5 млн евро в год и подписной бонус в размере 3 млн евро.

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