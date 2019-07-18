Екатерина Дорожко, русская девушка бразильского нападающего «Спартака» Луиса Адриано, ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. В частности, она объяснила, как появилась идея фотосессии в национальных костюмах. Ее реплики приводит Sport24.

– У вас была официальная свадьба?

– Нет! Мы свадьбу праздновать не будем.

– Вы женились?

– У нас был выходной с друзьями, я устроила сюрприз, позвала цыган, мы все украсили и переоделись в костюмы. Как это относится к свадьбе? Лишь ваша фантазия играет бурно.

– Какая была твоя самая заветная мечта в детстве? Осуществилась ли она?

– Хотела темнокожего мужа/парня/братика/сестричку. И чтобы у меня дома были барабаны. Кажется, все осуществилось.

– Смущает, что Луис уже был женат?

– Нет. Меня это даже радует.

– Ты бы родила от Луиса? Не страшно красивую породу испортить негром?

– Вам же не страшно было родиться с испорченным мозгом.

32-летний Адриано перешел в «Спартак» в 2017 году.

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