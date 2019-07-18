Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал большое интервью YouTube-каналу Commandos.

Какой клуб не пошел бы тренировать

Часто ли зовут в «Спартак»? Вообще не часто. Да вообще никогда! Нет такого, что периодически звонят. Был «типа якобы какой-то чего-то там» разговор, но я так понимаю для отвода глаз. Есть ли такой клуб, который бы я не пошел тренировать? ЦСКА. «Зенит»? А почему нет?

О Кокорине и Мамаеве

Могут ли Кокорин и Мамаев вернуться на прежний уровень, как Еременко? Все в этой жизни реально. Это зависит от них самих. Понятно, что нужно много работать. Наверное, можно и сейчас как-то себя в форме держать. Можно располнеть, как Кокорин, но потом это все сбросить. По мне, их наказание – ту мач [слишком – англ.]

Об уходе из футбола

В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти – так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали. Отдохнул пару недель – и вроде как с новыми силами. Но мысль все равно посещает. На телевидение вряд ли вернусь, лучше на пенсию.

В тот момент, когда мне не будет хотеться этим заниматься, я этим заниматься не буду. Сейчас хочется. Очень хочется добиться поставленных целей, чтобы наши хотелки осуществились. Очень много зависит от обстановки, в которой ты работаешь. Мне нравится в Ростове как городе и «Ростове» как клубе. Нравится обстановка в команде, нравятся эти футболисты как люди.

Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.

В 2014-м он ушел с поста главного тренера «Спартака».

Карпин: «Слышал про сравнение с Клоппом. Ну и? Может, Клопп на Карпина похож?»

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