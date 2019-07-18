Eurosport
«В семье не без урода. В моей их два». Угадай, цитата Дзюбы или из «Короля льва»
В одном квизе сошлись лучший мультфильм в истории и лучший футболист вселенной.
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба постоянно называет себя львом. Eurosport.ru предлагает узнать, сможешь ли ты отличить высказывания бога футбола от персонажей легендарного анимационного фильма «Король лев».
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