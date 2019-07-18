Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, взялся за возрождение футбольного клуба СКА из Ростова, который играет в ПФЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», 39-летний музыкант привлек к проекту серьезных инвесторов, которые вскоре будут названы на презентации. Основная задача клуба на ближайшее время – выход в ФНЛ.

«Основной идеей является возрождение славных традиций клуба, которые были заложены в советские времена (серебро чемпионата СССР-1966, Кубок СССР-1981 и так далее). Вакуленко в любом случае будет играть ключевую роль в управлении проектом. Не исключено, что клуб со временем проявит интерес к выступлению на новой арене, построенной в Ростове-на-Дону к чемпионату мира-2018», – сообщает источник.

Баста – уроженец Ростова и болельщик СКА. В РПЛ он поддерживает ЦСКА.

В сезоне-2018/19 СКА финишировал на 12-м месте зоны «Юг» в ПФЛ.

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