Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, следит ли клуб за состоянием здоровья заключенного Александра Кокорина.

«Доступа к Кокорину нет, следить сложно. Что касается Саши, то я бы хотел, чтобы он к нам поскорее вернулся и заключил новый контракт с клубом», – цитирует 43-летнего Семака «Р-Спорт».

Также Семак прокомментировал ситуацию с вратарями.

«Над сменой первого номера не думаем. В этом календарном году больше ошибок не вспомним в игре Андрея Лунева. Ничего страшного не происходит. Все ошибаются. Лунев – номер один, на данный момент это так. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов», – заявил тренер.

Кокорин отбывает 1,5-годовой срок в колонии общего режима под Белгородом вместе с младшим братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

В первом круге РПЛ-2019/20 «Зенит» обыграл «Тамбов» (2:1), во втором встретится с «Сочи» – еще одним дебютантом Лиги.

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