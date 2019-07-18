Московский «Спартак» объявил о покупке полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. Футболист подписал контракт на три года.

О других деталях сделки не сообщается. Ранее инсайдер Нобель Арустамян написал, что 26-летний игрок обойдется москвичам в четыре млн евро. У «Чемпионата» своя версия: «Ростов» потребовал за Мирзова пять млн евро, «Спартак» собирался заплатить три и включить в сделку Мельгарехо или Ташаева. Кто из игроков покинет столицу, пока загадка.

В прошлом сезоне Мирзов выступал в аренде за тульский «Арсенал» и забил шесть мячей в 23 матчах.

В мае Резиуан попал в расширенную заявку сборной России на игры против Кипра и Сан-Марино, но так и не появился на поле.

(Фото: официальный сайт «Спартака»)

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