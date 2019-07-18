Каждое трансферное окно «Спартак» обрастает трансферными слухами, а работа красно-белых изучается под микроскопом. Очередной целью москвичей стал Гастон Перейро из ПСВ. 24-летний полузащитник сборной Уругвая ездил на последний Кубок Америки, но провел там лишь 64 минуты в игре с Эквадором. Зато в Эредивизи у Гастона крутая статистика: 10+6 в этом сезоне и 11+5 в прошлом.

Насколько этот игрок подходит «Спартаку», какие его сильные стороны и какова его реальная цена? В этом Eurosport.ru помог разобраться экс-игрок сборной Украины, «Виллем II» и «Гронингена», а сейчас эксперт по голландскому футболу и президент профсоюза футболистов Голландии Евгений Левченко.

Насколько реален переход Перейро?

Этот трансфер вполне может состояться. Перейро несколько раз изъявлял желание уйти из ПСВ. Он уникальный футболист, который несколько сезонов забивал не менее 10 мячей, не являясь ни при одном тренере железным игроком основного состава. Для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере, Перейро нужно уходить, потому что Ван Боммел в него не верит.

У Гастона серьезная конкуренция в виде Мохаммеда Ихаттарена, которого считают одним из самых талантливых молодых футболистов ПСВ. Он будет играть под нападающими, на позиции Перейро. Плюс вернулся Ибрагим Афеллай. Есть еще 2-3 футболиста, которые могут сыграть на этой позиции. Так что в основе ПСВ места для Гастона не найдется.

Какие сильные стороны Гастона?

У него шикарные данные: физически крепкий, может побороться, у него хорошее видение поля, может здорово придержать мяч, отдать передачу в касание. Под спартаковский стиль он в какой-то мере подходит. У него небольшая скорость, но есть понимание игры и техника.

Какие у него минусы?

В ПСВ не верят в Гастона потому, что он считается слегка ленивым футболистом. Ван Боммел и Коку говорили – Перейро не выполняет тот объем работы, который от него требуют на этой позиции.

«Спартаку» нужен плеймейкер? Смотря, что мы подразумеваем под словом плеймейкер. Перейро в ПСВ не выполняет требуемый объем работы. Я часто разбирал матчи на голландском телевидении – он может не добежать, иногда упускает опекаемых футболистов. Если в «Спартаке» найдутся игроки, которые будут его страховать и выполнять за него черновую работу, то тогда это будет большой плюс для команды.

Гастон может вести игру, отдать пас. Но рядом должен находится этакий питбуль, который будет выгрызать мяч и подчищать за Перейро.

Гастон Перейра, ПСВGetty Images

Сколько стоит Перейро?

Его купили в ПСВ за 6-7 млн евро. Цена в 10-12 млн – приемлемая для футболиста 24-25 лет. Это хорошая сделка для красно-белых. Но опять же, продают его не просто так – в клубе им недовольны.

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