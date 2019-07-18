У фанатов «Спартака» все больше вопросов к Томасу Цорну. Руслана Малиновского упустили в «Аталанту», Хаджи ушел в «Генк», Промес возвращению в Москву предпочел «Аякс». Зато за 4 млн евро из «Арсенала» по личной протекции Олега Кононова выписан Резиуан Мирзов. Тот ли это футболист, который приведет красно-белых к чемпионству?

Заранее ответа на этот вопрос нет ни у кого, но скепсис по поводу трансфера не так уж и обоснован. Да, слева у «Спартака» кто только не поиграл: Ломовицкий, Ташаев, Мелкадзе, Мельгарехо, Ханни. Но они так и не застолбили за собой левый фланг, хотя возможностей было предостаточно. 4 гола и 7 ассистов на четверых. И то усилиями Лоренцо (3+3).

Софьян Ханни игрок по типажу ближе к десятке, чем к чистому вингеру – точно не прямой конкурент Мирзову. Зелимхану же намного привычнее играть справа, его игра слева на позиции инсайда не так убедительна (слабая правая нога).

Получается, что из потенциальных левых полузащитников можно при желании создать отдельную команду, но ни один из них не является железным игроком основы. А что Мирзов? Везде, где ему давали возможность много играть – он был лидером. Молодой Мирзов был чуть ли не единственным светлым пятном тонущего на дне РПЛ «Торпедо».

После лавки в «Ахмате» – 13 матчей за два сезона – он вместе с Погребняком тащил «Тосно». В чемпионате получилось не очень, зато отлично вышло в Кубке. И дело не только в победном голе «Авангарду» в финале. Хотя и он очень показательный – на скорости Мирзов прошел на фланге нескольких игроков, вошел в штрафную и прошил вратаря. В русской автобусной лиге скорость и умение обыграть один в один – важные и не так уж часто встречающиеся качества.

Прошлый сезон и вовсе был прорывным для Мирзова. Он не пригодился «Ростову», зато идеально встроился в «Арсенал» Кононова. Отличная статистика (8 голов), место в списке 33-х лучших футболистов России и попадание в сборную России, пусть пока и на ее скамейку. Кстати, «Арсенал» закончил сезон выше «Ростова» и на соседней строчке со «Спартаком». К вопросу об уровне. Ну и фактор Кононова сбрасывать со счетов не стоит. Коуч знает, как работать с Мирзовым, а наличие игрока, который точно будет рвать и метать за тебя лично – для тренера в очень турбулентной ситуации позволит найти хоть какую-то точку опоры для выстраивания игры.

Можно также вспомнить пример человека, без которого нынешний «Спартак» представить нереально. Капитан и основной защитник сборной России Георгий Джикия переходил в «Спартак» не из клуба с шестой строчки чемпионата страны, а из тонущего «Амкара». И ничего, быстро стал своим, а потом и вовсем лидером и стержнем красно-белой команды. Хотя разговоры об «уровне» шли и тогда.

Резиуан МирзовOther Agency

Даже если Мирзов и не станет новым Джикией – в свете нового лимита на легионеров этот трансфер точно не выглядит провальным. За 4 млн евро (возможно, даже меньше) клуб купил игрока сборной, который, как минимум, усилит ротацию (не считаете же вы, что он хуже Мелкадзе, в самом деле). Ну и жесткий вариант лимита позволит запрашивать за российских футболистов более чем нескромные суммы. Так что продажа Резиуана может обернуться финансовым плюсом для «Спартака».

К Томасу Цорну может быть много вопросов по поводу тех, кто пришел или не пришел в «Спартак», но переход Мирзова – точно может вычернкуть из списка претензий.

Авторский телеграм-канал Александра Петрова, где меньше «Спартака», но также горячо

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