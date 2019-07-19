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Черчесов помолодел лет на 10 – помогло совместное фото с лучезарной Загитовой

Черчесов помолодел лет на 10 – помогло совместное фото с лучезарной Загитовой
Eurosport

1 час назад

Два суперчеловека на одном кадре!

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов встретился с титулованной российской фигуристкой Алиной Загитовой.

Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой Пхёнчхана в инстаграме.

  • Загитова выиграла в фигурном катании все индивидуальны титулы: стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, выиграла финал Гран-при и чемпионат России.
  • Черчесов возглавил сборную России в 2016 году.
  • На ЧМ-2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.

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