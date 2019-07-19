Футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Джано Ананидзе песней поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова, которому 19 июля исполняется 35 лет.

«От души тебя поздравляем, брат, с днем рождения», – сказал Джано в инстаграм-сториз у Джикии. В автомобиле, где ехали футболисты, заиграла песня «Желаю», и они душевно подпели Елене Ваенге.

Джикия стал капитаном «Спартака» после ухода Дениса Глушакова.

Самедов ушел из московского клуба в начале 2019 года.

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