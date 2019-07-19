Джикия и Джано душевно поздравили Самедова с юбилеем песней Ваенги
Очень атмосферное поздравление.
Футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Джано Ананидзе песней поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова, которому 19 июля исполняется 35 лет.
«От души тебя поздравляем, брат, с днем рождения», – сказал Джано в инстаграм-сториз у Джикии. В автомобиле, где ехали футболисты, заиграла песня «Желаю», и они душевно подпели Елене Ваенге.
- Джикия стал капитаном «Спартака» после ухода Дениса Глушакова.
- Самедов ушел из московского клуба в начале 2019 года.
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