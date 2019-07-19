Заменил Кержакова и соблюдал Рамадан. Фатих Текке – первый супертрансфер «Зенита»

В конце 2005 года в «Зенит» хлынули газовые деньги. Цели моментально изменились: если раньше от Петржелы требовали бороться за медали и достойно смотреться в Кубке УЕФА, то новые инвесторы сразу же захотели выиграть чемпионат и взять три еврокубка за 10 лет. К тому моменту Власта уже окончательно погряз в игромании и других ментальных проблемах, но все же составил для боссов трансферный виш-лист. Об этом списке в Петербурге вспоминают до сих пор: по версии тогдашних топ-менеджеров, Петржела попросил чуть ли не Гиггза с Ван Нистелроем, а чех настаивает, что все было скромнее – он хотел видеть на «Петровском» всего лишь Росицки.

Вместо звезд Властимилу подогнали двух ноунеймов: посредственного корейца Хен Ен Мина (Петржела уверен, что на нем Сарсания распилил бюджет) и откровенно слабого Ярослава Несвадбу (тут уже наоборот – говорят, что коуч напоследок организовал себе приятный профит). В любом случае, уже в мае 2006-го Власту уволили, а в июле назначили статусного и строгого Дика Адвоката. В городе ждали, что голландец тут же примагнитит суперзвезд: например, для Зе Роберто даже нашли оптимальную мечеть, но бразилец в последний момент отказался от контракта из-за упрямой жены.

Так уж вышло, что Адвокат начал тихо – из Кореи в Питер прилетели Ли Хо (никакущий) и Ким Дон Джин (прямолинейный, но феерически работоспособный). И лишь когда фанаты (да и сам Дик) откровенно заворчали, «Газпром» наконец расчехлил кейсы с купюрами, показав рынку, что в России действительно появился очередной богатый клуб.

Фатих Текке против «Рейнджерс» в мае 2008-гоGetty Images

31 июля 2006-го ведущие утреннего шоу на одной из питерских радиостанций уже не понимали, куда спрятать сарказм:

– Вот ты знаешь, кто такой Фатих Текке?

– Нет.

– И я не знаю. А «Зенит» заплатил за него «Трабзонспору» 10 миллионов евро. Ха-ха! Может, и за нас теперь заплатят? Нас же тоже не знают. Как этого турка.

На презентации форварда Константин Сарсания объявил, что потратили не 10, а всего 7,5 млн, да и зарабатывать Султан (прозвище Текке) будет не 2,2 млн в год, а чуть больше полутора. Самый запоминающийся момент той пресс-конференции – история с номером. Давно известно, что Дик Адвокат – фанат дисциплины, поэтому договорился с Текке, что тот возьмет ничем не примечательный 25-й номер. Но параллельно Султан организовал свою тайную игру, и на премьере позировал с майкой, на которую наклеили его фамилию и число 61.

«Это телефонный код моего региона в Турции», – объяснил Фатих и увидел побагровевшее лицо Адвоката. Текке выкрутился абсолютно гениально: «А еще я постараюсь забить за «Зенит» 61 мяч... За два сезона!» Только после этого Дик оттаял и признался, что будет счастлив, если Фатих выдаст такую результативность. Разумеется, как только сезон закончился, Адвокат заставил турка перейти на заурядный 9-й номер – тот так и не отвертелся.

Фатих Текке против «Локомотива» весной 2010-гоGetty Images

Зато в августе 2006-го Текке с его декларацией про 61 мяч моментально стал кумиром. Он прибил «Шинник» в дебютном матче, потом продуктивно сгонял в Томск (гол плюс ассист), а после этого ушатал «Амкар» и «Ростов». Вся болтовня про сумасшедшее транжирство моментально свернулась: Фатих натурально заменил в «Зените» Кержакова. Мыслями Саша был уже в «Севилье», поэтому Адвокат почти всю осень продержал страйкера на лавке. Именно с этой позиции русский бомбардир наблюдал за тем, как Текке становится новым кумиром «Петровского».

К сожалению, после бодрейшего старта турок травмировался и перестал забивать. Вообще, у Фатиха в Петербурге были три громадные проблемы. Во-первых, одиночество: Султан оставил семью на родине, поселился возле Зоологического музея (с видом на минареты Соборной мечети и Неву) и общался только с турецким владельцем ближайшего ресторана. Иногда прилетали мама и брат, но общения все равно не хватало.

Во-вторых, Текке постоянно ломался. В «Зените» он считался одним из самых набожных, постоянно молился и соблюдал Рамадан. Без регулярного питания организм форварда откровенно истощался, и Фатих вылетал на несколько недель. Легко представить, как это раздражало прагматичного и приземленного Адвоката.

Кроме того, у нападающего возник синдром бешеной востребованности. Переходя в «Зенит», он отметил, что им интересовались «Боруссия», «Эвертон» и все турецкие топы. Соответственно, в каждое трансферное окно он умолял куда-нибудь его продать – обычно в «Фенер» или родной «Трабзон».

Но минусы Текке шикарно ретушировались его скиллами. У него было две сверхспособности: он гениально открывался (чувствовал линию офсайда каждой клеткой тела) и роскошно играл головой. Причем 178-сантиметровый форвард редко перепрыгивал защитников – обычно он вонзал в падении или тычком, то есть с высоты собственного роста.

Фатих настолько эффективно и хитро трудился в чужой штрафной, что Адвокат прощал ему абсолютно все грехи. Текке опаздывал на сборы, ворчал на тренера в медиа, плохо тренировался, но Дик не умел на него долго злиться. В благодарность за доверие Фатих гасил «Ларису» в групповом этапе Кубка УЕФА (шедевральный гол пяткой), а в плей-офф растерзал ассистами «Марсель» и «Рейнджерс».

В июле 2009-го терпение Адвоката лопнуло. Он вышвырнул Текке в дубль с диагнозом «На мертвой лошади скачки не выиграть», но таким образом перезагрузил питерскую карьеру Фатиха. В молодежке форвард познакомился и подружился с Анатолием Давыдовым, который вскоре возглавил основу, вернул туда Султана и с его помощью дотянул «Зенит» до бронзовых медалей. На этом пути клуба и Текке разошлись: его продали в «Рубин» за 2 миллиона, даже не дожидаясь приезда Спаллетти.

Фатих Текке – тренер «Манисаспора»Imago

Лишившись жирного контракта, Фатих толком не заиграл ни в Казани, ни в родной Турции. В 2012-м он завершил карьеру, потом недолго поработал агентом, а сейчас пытается стать успешным тренером. Получается так себе. Например, в позапрошлом сезоне его «Манисаспор» играл с полурезервом «Бешикташа». Перед матчем Фатих надменно заявил, что победа над грандом его не удивит, но получил 0:9 и психоз собственного кипера – тот расплакался из-за жуткого унижения.

Про «Зенит» Текке всегда вспоминает с улыбкой, которая не уходит с его лица, даже когда его спрашивают про невыполненное обещание. «Да, я так и не заколотил 61 гол, но 29 – тоже неплохо. Надеюсь, в Петербурге еще поиграет мой сын. Он обязательно забьет недостающие мячи!» – гарантирует Султан.

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