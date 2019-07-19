Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что современным футболистам стоит быть осторожнее при общении с девушками.

«Мне просто повезло – у меня жена-умница. Сейчас у молодых ребят с этим большие проблемы. Много таких львиц крутится, что футболисты потом спиваются и без всего остаются. У меня жена выходила замуж не за Павлюченко, а за простого Ромку, без имени и денег. Мы с ней с шестого класса вместе: как сели за одну парту, так и идем дальше по жизни», – заявил Павлюченко в интервью «Чемпионату».

Также Роман рассказал, что в свое время должен был перейти не в «Спартак», а в ЦСКА.

– Это правда, что из «Ротора» вы должны были перейти в ЦСКА, а не «Спартак»?

– Правда. Мы с защитником Ромой Романовым даже приезжали в Москву к Гинеру. Пообщались, договорились и вернулись в Волгоград. И тут президент «Ротора» Горюнов вызывает нас: «Вы что, обалдели? Что это вы, согласились? Как так?» Потом опять полетели в Москву вместе с помощником Горюнова Шохом, извинялись перед ЦСКА. Правда, Гинера на той встрече уже не было. Объясняли, что мы отказываемся переходить, хоть сначала и договорились. Но мы же ничего не подписывали. Горюнов мне потом сказал: «Я не хотел, чтобы ты играл за ЦСКА». А вскоре после этого я перешел в «Спартак».

Роман отыграл в «Спартаке» пять лет и перешел в «Тоттенхэм» за рекордные для РПЛ 14 млн фунтов.

Последним профессиональным клубом в карьере Павлюченко стал московский «Арарат».

Сейчас Роман выступает за все тот же «Арарат», но в ЛФЛ.

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