Голкипер и один из лидеров «Локомотива» Маринато Гилерме продлил контракт с клубом на три года.

«Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!», – заявил Гилерме официальному сайту железнодорожников.

Контракт Маринато с клубом истекал зимой 2019 года. Из-за затянувшихся переговоров появился интерес со стороны других клубов, в том числе «Спартака». Красно-белые готовы были приобрести голкипера летом или зимой, но в итоге он остался в «Локо».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Вместе с красно-зелеными он выиграл чемпионат России, трижды брал Кубок страны и однажды – Суперкубок.

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