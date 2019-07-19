Гилерме остался в «Локо» и правильно сделал. От этого шага выиграют все стороны

Когда появились первые слухи, что вратарь «Локомотива» Гилерме собрался в московский «Спартак», ситуация выглядела банальной: Гиля понимал, что следующий контракт – последнее крупное соглашение в карьере, и решил выбить из клуба максимально жирную зарплату.

Тем не менее, пранк затянулся: 10 июля генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе сообщил, что Гилерме, «скорее всего, останется до конца года, а потом уйдет». Причина – «Спартак» предложил ему зарплату в районе трех млн евро за сезон. Железнодорожники на тот момент предлагали всего 1,9 млн.

Маринато ГилермеGetty Images

Сегодня, 19 июля, Гиля все же заключил с родным клубом новое трехлетнее соглашение – по всей видимости, Кикнадзе нашел компромисс с лидером команды и если не перебил предложение «Спартака», то существенно к нему приблизился. По данным журналиста Василия Конова, Гилерме все же выпросил повышение: с 1,9 млн до 2,2 млн евро в год.

Подобный исход этой недолгой саги выгоден для всех – и для красно-белых, и для железнодорожников, и для самого голкипера.

Плюс для «Спартака» – ощутимая экономия по деньгам: по документам трансфер Гилерме был бы бесплатным, но по факту клуб Леонида Федуна раскошелился бы на солидную зарплату (вспоминаем про 3 млн) + на подъемные для Гили за подписание (еще 3 млн) + на отчисления агентам. Итого – больше 12 млн на игрока, в котором «Спартак» не испытывает особой необходимости: в воротах команды стоит пусть и неопытный, но перспективный Максименко, а за его плечами маячит восстанавливающийся от травмы Селихов.

Плюсы для «Локомотива» тоже очевидны: железнодорожники могут спокойно выдохнуть – позиция вратаря в команде закрыта еще минимум на три сезона. К тому же важным фактором остается российский паспорт Гилерме – с учетом нового лимита, который вступит в силу с сезона-2020/21, это обстоятельство нельзя не учитывать.

Наконец, сам Гиля тоже вряд ли бы выиграл от трансфера в «Спартак»: болельщики «Локо» потеряли бы к нему уважение, которое бразилец зарабатывал на протяжении долгих лет, а на «Открытие Арене» он не факт, что стал бы своим. Например, из-за слов, сказанных Гилерме в 2016 году: «В какой клуб не перешел бы ни в каких обстоятельствах? В «Спартак» – из уважения к «Локомотиву». А еще из-за реакции радикальных фанатов: в 2018-м ультрас на дерби пропели: «Банана, банана-мама – зачем российской сборной обезьяна». Вряд ли Гиля об этом забыл и готов играть для этих болельщиков.

Итак, сага закончилась самым логичным и правильным вариантом: Гилерме окончательно превратится в легенду «Локомотива» и получит жирный кэш, а «Спартак» будет ковать новые победы при помощи Максименко и Селихова и инвестирует средства на более проблемные позиции.

Еще важное про РПЛ:

Заменил Кержакова и соблюдал Рамадан. Фатих Текке – первый супертрансфер «Зенита»

Мирзов – крутой трансфер для «Спартака». Он станет новым Джикией или усилит ротацию под новый лимит

Качай приложение Eurosport для iOS или Android