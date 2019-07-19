Российский футбольный союз (РФС) одобрил использование системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Российской премьер-лиги, первым из которых станет встреча «Динамо» и «Рубина». Игра состоится 21 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин говорил о задаче запустить систему VAR с первого тура. 15 июля на матче чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином» (1:1) VAR использовался в офлайн-режиме. В онлайн-режиме на матчах РПЛ система пока не применялась.

«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Международный совет футбольных ассоциаций дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» – «Рубин», – сказал глава РФС.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России.

На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

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