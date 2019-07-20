«Точно знаю, что сейчас бы не совершил таких ошибок, как раньше, – в июне Андрей Лунев признался, что его слабое место – психология, но пообещал, что внезапные спады в прошлом. – Раньше психологически был готов немного иначе. Не позволяло играть на полную только одно – голова. Но прошел определенный этап, получил уроки, которые закалили». После первых матчей сезона-2019/20 стало очевидно: кипер «Зенита» не грамотно анализировал ситуацию, а убеждал себя, что кризис позади.

На старте сезона-2016/17 Лунев привлек внимание ярким перфомансом против «Спартака», сухим матчем с «Краснодаром» и взятым пенальти от «Локомотива». Когда он пришел в «Зенит» из «Уфы» в конце 2016-го и сходу навязал конкуренцию Лодыгину, питерские болельщики расслабились: они устали от постоянных перепадов Юрия, который то выдавал сумасшедшие сэйвы, то пускал в ближний или забывал о прыжке. Андрей остался основным при Манчини и Семаке, но с каждым сезоном все меньше ассоциировался с надежностью и сейчас напоминает предшественника.

Эксперты называли главной проблемой Лодыгина отсутствие элементарного футбольного образования, но по-настоящему Юрий занервничал, когда у него появились конкуренты – Михаил Кержаков и Лунев. Критика за каждую ошибку только подпитывала психологические проблемы – к концу карьеры в Питере голкипер полностью лишился уверенности.

Юрий ЛодыгинGetty Images

По ходу прошлого сезона Лунев ловил кураж и выдавал матчи, которые оправдывали статус главного русского вратаря: обеспечил минимальную победу над «Славией» в Лиге Европы, установил клубный рекорд – в 44 матчах за «Зенит» и трех за сборную пропустил лишь в 22. Но параллельно с гениальными сэйвами копились и ошибки. Лунев стал главным антигероем декабрьского матча против «Рубина»: на первых минутах неудачно вышел на угловом, а после перерыва не договорился с Анюковым и подарил дубль Сорокину.

Тогда Семак прикрыл вратаря, но уже признал спад: «Лунев второй матч подряд допускает элементарные ошибки. Но у него сложный сезон». После ухода Акинфеева из сборной казалось, что Андрею гарантирован первый номер в национальной команде, но Черчесов тоже обратил внимание на неуверенность Лунева – даже в матчах против Сан-Марино и Кипра в основе вышел Гилерме.

Летом на настрой кипера «Зенита» повлиял еще один эпизод: 12 июня Лунев устроил скандал на стойке регистрации во Внуково – дошло до того, что местные полицейские забрали звезду в отделение, где он попался на алкотестере. «Зенит» замял конфликт, а Андрей отделался мелким штрафом, но личные проблемы не возникают в отрыве от карьеры – постоянное недовольство собой привело к странному поступку и слабым выступлениям на поле.

Андрей Лунев, «Зенит»Getty Images

Противостояние с Гилерме достигло пика в матче за Суперкубок. После натурализации бразильца не воспринимали всерьез, но в матче против «Зенита» он выглядел максимально собранно и во всем превосходил соперника: командовал защитниками на стандартах, вовремя выходил из штрафной и уверенно подкатился под Дзюбу, пока Артем готовился к удару. В то же время Лунев пропустил странные голы от Смолова и Миранчука – топ-вратари не пропускают два удара в ближний угол в матче за трофей.

Руслан Нигматуллин поделился инсайдом и намекнул, что Лунев близок к потере места в основе «Зенита»: «Васютин все же не тот уровень, вряд ли он сильнее Лунева даже в его нынешней форме. По моей информации, «Зенит» рассматривает более классных вратарей. Я занимаюсь агентской работой и недавно разговаривал с представителем одного иностранного вратаря. Он сказал мне, что две недели назад «Зенит» им интересовался».

Пока Семак поддерживает Лунева, но если падение Андрея продолжится, руководство вряд ли это проигнорирует. Похожие ситуации двух последних основных вратарей вызывают вопросы не только к игрокам и главному тренеру, но и к Михаилу Бирюкову, который готовит киперов «Зенита». Внезапное преображение Лунева спасло бы от многих проблем, но примеры англичан Робинсона, Грина и Харта показывают, что вратарям намного сложнее вернуть стабильность, чем полевым.

«Вратарям нужно работать над проблемами с такими же, как они, – объяснил бывший полузащитник «МЮ» и тренер сборной Шотландии Гордон Страчан. – Им не нравится, когда остальной мир начинает советовать, как себя вести. Это изолированная позиция, к которой нужен особый подход. Им нужен рядом тот, кто поработает с ними над простыми вещами и разобьет возможный психологический барьер. Нужен особый подход, чтобы вывести вратаря из кризиса».

Известно, что давление на вратаря сильнее, чем на любого другого игрока: даже нападающих так не критикуют за упущенную возможность. Из-за этого техничные киперы высокого уровня часто совершают элементарные ошибки – подобное происходило с Фабьеном Бартезом в «МЮ» и сборной Франции, а в последний сезон в ментальную яму попал Давид де Хеа. Ошибкам испанского гения нет рационального объяснения – они явно связаны с подсознательной реакцией на критику и потерей уверенности.

Страчан обратил внимание на другой важный момент – слабая игра вратаря передается остальной команде: «Когда фанаты чувствуют, что у вратаря проблемы, это становится понятно по поведению стадиона и влияет на защитников. Как только это происходит, вся команда перестает нормально функционировать. Защитники выбивают мяч в аут, лишь бы не пасовать назад вратарю, и блокируют противников на угловых вместо того, чтобы бороться в воздухе». Семак поддерживает Лунева, и это правильно – публичная критика способна добить Андрея. Но если проблему игнорировать, кризис одного игрока испортит сезон всей команде.

Нечто похожее в последние пару лет происходило в «Ливерпуле»: после трансфера Алиссона спокойствие бразильца передалось защитникам, и «красные» выдали лучший сезон с момента образования АПЛ. До этого их защита разваливалась в решающие моменты, а в воротах под грузом ожиданий страдал Кариус. «Голкиперам всегда достается сильнее остальных, – обратил внимание бывший вратарь Англии и «Ливерпуля» Крис Кирклэнд после провала Кариуса в финале ЛЧ. – Это предполагает определенное мировосприятие. Тебя всегда будут винить. Если проведешь 100 отличных матчей, а потом один раз провалишься, и тебя назовут слабаком».

Еще одной слабостью Лунева может стать его несоответствие современным футбольным стандартам – Андрей привык тащить на рефлексах и шикарно спасает на линии, но нервничает на выходах и в борьбе. Когда дело доходит до развития атаки, вратарь «Зенита» предпочитает легкий вариант – если впереди маячат Дзюба и Ерохин, нет смысла изображать воспитанника Гвардиолы и разыгрывать мяч накоротке.

Семаку важно помнить, как быстро Лунев прогрессировал – еще два года назад Андрей бодался в середине таблицы РПЛ, а теперь от него ждут надежности в Лиге чемпионов и постоянных спасений в принципиальных матчах против «Спартака» и ЦСКА. Статус андердога снимает груз ожиданий – поэтому творить магию против лидеров в составе «Уфы» было намного проще, чем на глазах 50 000 зрителей на «Газпром Арене». От мэн-менеджмента штаба «Зенита» зависит и будущее вратаря, и успех клуба в сезоне-2019/20.

Лунев сам признал, что переход на новый уровень повлиял на него: «Раньше самоедство было в разумных пределах – пропустил, разобрал, забыл. Сейчас эмоциональные нагрузки как-то выросли. Наверное, из-за этого неправильно подходил к играм». Андрей ошибся лишь в том, что межсезонье не спасло его от кризиса: чтобы снова стать лучшим в чемпионате России, недостаточно двух месяцев отдыха.

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