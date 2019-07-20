Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

Британский поп-певец Эд Ширан дал концерт на московском стадионе «Открытие Арена», где домашние игры проводит десятикратный чемпион России «Спартак».

На выступление артиста пришли 40 тысяч человек. Во время исполнения одной из песен Эд надел футболку сборной России и поблагодарил собравшихся зрителей на русском языке.

Все альбомы Ширана занимали первые места в британском чарте.

В 2016 году песня «Thinking Out Loud» принесла артисту две премии «Грэмми».

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