Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, в интервью StarHit заявила, что они с мужем не будут прибегать к нетрадиционной медицине.

Об общении Риксена с дочерью

Со стороны все выглядит как будни обычного семейства. За исключением того, что его глава обездвижен. «Смотрим вместе фильмы, Фернандо следит за новинками кино, тотчас же скачивает. Завели собаку – французского бульдога, так Белла с папой обожают выискивать смешные видео в Интернете про эту породу, а потом вместе угорают. Футбол тоже включаем, но для Фернандо тяжеловато – сразу начинает переживать. Раньше ведь играл, а сейчас не может.

Дочка не совсем понимает, что с отцом, а я стараюсь не затрагивать специально эту тему. Белла почти с пеленок видела его таким. Говорит: «Я знаю, что папа немного другой. И люблю его». Считает, что Фернандо просто старый. Спрашивает иногда: «Мама, а ты через много лет тоже будешь такой?» Пишет ему всякие послания, читает стихи. О подобной связи отца и дочери можно только мечтать. Хотелось бы подольше продлить их общение, чтобы Фернандо видел, как она растет.

О лечении нетрадиционными методами

Сейчас все зависит от его легких – как они будут работать. После того как Фернандо объявил о прощальном вечере, мне столько шарлатанов написали. Клянутся, что исцелят, говорят: уверуйте. Но если есть бог, то почему дети умирают от рака?

О будущем

Мой мир – это муж и ребенок. Самое страшное – остаться без него. Вижу, как Фернандо тяжело, хоть и не говорит об этом. Не понимаю, что буду делать, когда любимого не станет. Сейчас активно ищу работу. По образованию я психолог, но для трудоустройства в Европе требуется подтвердить профессию. Испанского не знаю, по-английски никто не говорит. Надо переквалифицироваться, но на кого?.. Из-за учебы дочки привязаны к школе. Могу работать с 10 утра до 4 часов дня. Необходимо что-то дистанционное, думаю, может, риелтором. Завещание муж составил, как только заболел, но документ пока не подписан. Я никогда не спрашивала, он сам как-то обронил: «Не переживай, все достанется тебе и Белле».

42-летний Риксен страдает от неизлечимой болезни – бокового амиотрофического склероза. Данным недугом страдал великий физик-теоретик Стивен Хокинг.

В составе «Зенита» Фернандо стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Риксен уточнил, что не собирается подвергать себя эвтаназии

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