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Волшебный гол форварда «Крыльев» ударом через себя, после которого Самара не уснет неделю
Невероятный мяч нападающего «Кральев Советов» Александра Соболева.
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил роскошный мяч в ворота «Арсенала» во втором туре чемпионата России.
После навеса с правого фланга Соболев отправил мяч в сетку ударом через себя, поймав на противоходе вратаря соперников Левашова.
- После первого тайма «Крылья» горели «Арсеналу» со счетом 1:2.
- В первом туре чемпионата России Соболев отгрузил два мяча ЦСКА.
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