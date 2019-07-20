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Волшебный гол форварда «Крыльев» ударом через себя, после которого Самара не уснет неделю

Волшебный гол форварда «Крыльев» ударом через себя, после которого Самара не уснет неделю
Eurosport

11 мин. назад

Невероятный мяч нападающего «Кральев Советов» Александра Соболева.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил роскошный мяч в ворота «Арсенала» во втором туре чемпионата России.

После навеса с правого фланга Соболев отправил мяч в сетку ударом через себя, поймав на противоходе вратаря соперников Левашова.

  • После первого тайма «Крылья» горели «Арсеналу» со счетом 1:2.
  • В первом туре чемпионата России Соболев отгрузил два мяча ЦСКА.

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