«Краснодар», которому через несколько недель предстоит дебют в Лиге чемпионов, с трудом дожал «Уфу» во втором туре РПЛ. В первом тайме «быки» горели со счетом 0:2, но соорудили мощный камбэк и победили – 3:2.

Зачин камбэку краснодарцев положил новичок команды Юнес Намли – датчанин с марокканскими корнями переехал в Россию из голландского «Зволле». Перед началом сезона Намли рассказывал, что набожно соблюдает Рамадан, молится по пять раз в день и вообще не ходит на вечеринки. Такой режим помог Юнесу прокачать футбольные скиллы – финт, которым датчанин развернул Джемала Табидзе перед первым голом, однозначно войдет в число лучших моментов этого тура.

Табидзе, пострадавший от техники Намли, вообще стал главным героем и антигероем матча: в первом тайме Джемал удвоил преимущество «Уфы» мощным ударом головой, а во втором (уже при счете 2:2) привез в свои ворота нелепый автогол.

Ошибке Табидзе предшествовал роскошный выстрел еще одного новичка «быков» – Тонни Вилены, за которого Галицкий выложил «Фейенорду» целых 9 млн евро. Босс «Краснодара» мечтает выстроить у себя второй амстердамский «Аякс», но пока в команде подрастают свои де лигты и де йонги, он понимает важность ее прокачки легионерами. Суперские голы Намли и Вилены – отличная тому иллюстрация и отличный импульс перед историческим стартом в Лиге чемпионов.

После двух туров на счету «Краснодара» 3 очка, команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 6-7 и 13-14 августа.

Табидзе – первый игрок РПЛ за 5 лет, который забил и в свои, и в чужие ворота в одном матче.

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