Мамаев и Кокорин выйдут на свободу 6 ноября и 7 декабря соответственно
Ждать осталось совсем недолго.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут колонию в Белгородской области ближе к концу года.
Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, Кокорин – 7 декабря 2019 года, сообщила российская журналистка Ольга Скабеева.
- В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.
- Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.
Больше 100 тысяч на виски. Тот самый чек Кокорина и Мамаева из «Кофемании»
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