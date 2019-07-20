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Мамаев и Кокорин выйдут на свободу 6 ноября и 7 декабря соответственно

Мамаев и Кокорин выйдут на свободу 6 ноября и 7 декабря соответственно
Eurosport

1 час назад

Ждать осталось совсем недолго.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут колонию в Белгородской области ближе к концу года.

Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, Кокорин – 7 декабря 2019 года, сообщила российская журналистка Ольга Скабеева.

  • В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.
  • Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

Больше 100 тысяч на виски. Тот самый чек Кокорина и Мамаева из «Кофемании»

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