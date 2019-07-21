Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча второго тура РПЛ-2019/20 против «Спартака» (2:2).

«Это был матч, который мы должны были выиграть. Мы не смогли выиграть, но должны были. «Спартак» забил со стандартов, мы недосмотрели, вот и все. Когда почувствовал, что игру можно спасти? Нужно было выигрывать, а не спасать игру», – приводит слова Карпина Sport24.

После двух сыгранных матчей «Ростов» и «Спартак» расположились на первой и второй строчках в турнирной таблице соответственно.

В следующем туре ростовчане сыграют с «Арсеналом», москвичи – с «Тамбовом».

Карпин: «Слышал про сравнение с Клоппом. Ну и? Может, Клопп на Карпина похож?»

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