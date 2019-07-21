На домашнем стадионе «Ростова» по окончании матча против «Спартака» появилась знаменитая фраза главного тренера команды Валерия Карпина.

Покидая стадион, болельщики заметили на внешней панели «Ростов Арены» бегущую строку с огромной надписью «Ну и, епт?»

Еще одно важное событие: после матча болельщики «Спартака» были атакованы сотрудниками ОМОНа прямо на стадионе.

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью – 2:2.

Голами отметились Луис Адриано и Георгий Джикия (у красно-белых) и Хорен Байрамян и Александр Зуев (у желто-синих).

Карпин – о матче со «Спартаком»: «Должны были выиграть. Соперник забил со стандартов, вот и все»

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