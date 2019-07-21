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«Ну и, епт?» Стадион «Ростова» подсветили знаменитой цитатой Карпина
Легендарно.
На домашнем стадионе «Ростова» по окончании матча против «Спартака» появилась знаменитая фраза главного тренера команды Валерия Карпина.
Покидая стадион, болельщики заметили на внешней панели «Ростов Арены» бегущую строку с огромной надписью «Ну и, епт?»
Еще одно важное событие: после матча болельщики «Спартака» были атакованы сотрудниками ОМОНа прямо на стадионе.
- «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью – 2:2.
- Голами отметились Луис Адриано и Георгий Джикия (у красно-белых) и Хорен Байрамян и Александр Зуев (у желто-синих).
Карпин – о матче со «Спартаком»: «Должны были выиграть. Соперник забил со стандартов, вот и все»
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