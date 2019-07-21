В Ростове-на-Дону состоялась божественная игра, которую нестыдно было бы провести в английской Премьер-лиге, Ла Лиге и любом другом топовом чемпионате. Ниже 5 пунктов, которые сделали матч «Ростов» – «Спартак» игрой мирового уровня.

Обилие интриг

Любой топовый матч несет в себе море подсюжетов и личных противостояний. И суперигра на «Ростов Арене» не подкачала: центральная битва второго тура дала фору матчам красно-белых против ЦСКА, «Зенита» и другим традиционным дерби РПЛ и топовых лиг.

Прежде всего: неисчерпаемая тема противостояния Валерия Карпина и бывшего клуба. В прошлом сезоне команда героя «Стад де Франс»-1999 выиграла обе встречи со «Спартаком» в РПЛ, а потом еще поставила перед красно-белыми барьер в Кубке страны. Проигрывать вновь москвичам просто было нельзя. А еще не мешало бы подсластить впечатление после скандального первого тура.

А тут еще и «Ростов» на неделе объявил об уходе настоящей клубной легенды Александра Гацкана. Сколько же сразу интриг! Выйдет ли капитан в стартовом составе? Появится ли на поле вообще? Достойно ли «Ростов» проводит Александра.

В стартовом составе места Гацкану не нашлось, но предматчевая церемония не стала его финальным словом.

Первоклассный троллинг от «Ростова»

Летом 2014 года, во второй раз выпроваживая Карпина, Леонид Федун презрительно бросил: «Сбитый летчик есть сбитый летчик».

Фраза стала мемом, и «Ростов» подготовил шикарную презентацию к субботнему матчу: «Сбитый летчик опасен вдвойне!»

Но это была только затравочка перед по-настоящему шедевральным троллингом. Когда Хорен Байрамян открыл счет над стадионом заиграла культовая мелодия 1990-х! Все, кто ее услышал, вспомнили смех этого легендарного капитана из «Крутого пике».

Футбол мирового уровня

Без каких-либо оговорок. И ничем не хуже, чем в лучших матчах другой Премьер-лиги – английской. Почти весь 90 минут на «Ростов Арене» шла быстрая игра на встречных курсах с опаснейшими шансами у обеих команд. Комбинации, жесткая борьба – на первых минутах «Ростов» чуть не потерял Матиаса Норманна, а вскоре Олегу Кононову пришлось заменить Андрея Ещенко – сэйвы Александра Максименко и Сергея Песьякова! Чуть опаснее на старте смотрелись хозяева, которые и вышли вперед на 23-й минуте.

Поскольку все – специалисты, журналисты, бывшие игроки – перед матчем отдавали предпочтение «Ростову», исход матча был предрешен. Да? А вот и нет: уже спустя минуту Зелимхан Бакаев вынудил Евгения Чернова сфолить в штрафной, а Луис Адриано хладнокровно исполнил 11-метровый приговор.

Единственным смазанным отрезком в матче стал промежуток между вторыми голами обеих команд – после шикарной подачи с углового Фернандо и отличного удара головой Георгия Джикии «Спартак» откровенно перешел на игру вторым номером, но никаких возможностей для контратаки не создал. А «Ростов» не сразу пристрелялся к воротам Максименко.

Самуэль Жиго, Георгий Джикия и Эсекиэль Понсе праздную гол в матче «Ростов» – «Спартак»Getty Images

Огненная развязка

На 57-й минуте Карпин удивил: заменил автора первого гола Байрамяна на Александра Зуева. Парень не успел выйти на поле, как словил желтую. Ошибка тренера? Нет, шаг гения! Не зря Карпина перед матчем сравнивали с Юргеном Клоппом. А Зуев – его Ориги.

Но перед тем, как сыграла первая замена, Карпин пустил в последний бой Гацкана. Только с легендой на поле «Ростов» мог отыграться. На рубеже 90-й и 91-й минут Элдор Шомуродов отпасовал на пустой фланг штрафной Роману Еременко, а тот выдал без преувеличений гениальный ассист выбегавшему Зуеву – 2:2!

Александр Гацкан прощается с Ростовом-на-Дону после матча «Ростов» – «Спартак»Getty Images

Судейство, не оставившее равнодушных

Исторический дебют VAR в РПЛ состоится во втором туре, но только под его занавес: 21 июля систему опробуют «Динамо» и «Рубин» на новеньком стадионе бело-голубых. Кириллу Левникову и его бригаде в субботу пришлось работать по старинке, да еще и на фоне крайне скандального первого тура – скандального не в последнюю очередь из-за «Спартака».

В суперматчах даже самое приличное судейство оставляет поводы для споров и недовольства. Просто пересмотрите любое Эль Класико или встречи грандов АПЛ. Субботнее рубилово красно-белых и желто-синих этому закону отвечает.

Нарушения на Норманне и Чистякове в штрафной красно-белых вызывают вопросы, особенно на фоне не самого очевидного пенальти в ворота «Ростова», хотя Чернов все-таки заплел ноги сопернику – на повторах это видно. Можно говорить, что при более строгом судействе Бакаев не был бы заменен на 87-й минуте по причине второй желтой на 86-й. Наиболее горячие будут доказывать, что Зобнин сыграл рукой в штрафной, хотя повтор, недоступный арбитру, четко показал: нарушение было за ее пределами. Конспирологи возмутятся: а чего добавили 4 минуты, а не 7-8? Чтобы хозяева не успели спастись?

Но 2:2 – счет по игре.

Жирная ложка дегтя

Подпортила вечер околофутбольная сторона – стандартная проблема русских стадионов. Болельщиков «Спартака» полчаса не выпускали из подтрибунного помещения. Разумеется, это вылилось в массовые волнения и столкновения с ОМОНом. Сотрудники правопорядка не постеснялись использовать дубинки.

Официальная версия: службы пытались так выцепить хулиганов, использовавших пиротехнику на игре.

«Ростов» – «Спартак» – 2:2

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