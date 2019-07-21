20 июля «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью – 2:2. Матч проходил на «Ростов Арене», и поддержать красно-белых как всегда приехало много фанатов – около трех тысяч человек. Во время матча несколько московских болельщиков зажигали файеры. А когда «Спартак» на последних минутах упустил победу над хозяевами, фанаты пошли к выходу с гостевой трибуны, но никто не смог выйти со стадиона – стюарды не пропускали на улицу без объяснения причин.

Спустя 20 минут после финального свистка в узком пространстве под трибунами «Ростов Арены» скопилась плотная толпа из нескольких тысяч болельщиков «Спартака». Матч закончился поздно – в половине двенадцатого. В Ростове-на-Дону держится душная погода с температурой выше 30 градусов, и через полчаса уставшие от непонятного ожидания люди навалились на стюардов. Те начали толкать в ответ, и завязалась небольшая перепалка.

В этот момент людей начали расталкивать сзади и бить. Оказалось, что без предупреждения со спины около 40 бойцов Росгвардии вклинились в толпу, расталкивая болельщиков и орудуя дубинками. Из-за плотности и недостатка места, начался эффект домино – фаны падали и тянули за собой стоящий рядом. Среди толпы были дети. Давка под удары дубинок длилась несколько минут, а затем ОМОН ушел, и людей выпустили из подтрибунки через 45 минут после конца матча – в начале первого ночи.

Утром появилась официальная реакция РПЛ.

«По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны.

Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован», – в такой канцелярщине Лига отреагировала на избиение людей, которые ничего не жгли, а просто оказались в толпе на пути Росгвардии к нарушителям.

Ранее похожие ситуации уже происходили на матчах «Спартака» с «Арсеналом» и «Уфой». Тогда фанатов красно-белых стюарды тоже выпускали по одному через узкий проход, ища тех, кто жег файеры. Но ОМОН никого не избивал, конфликтов не было, а все прошло быстро.

После побоища в подтрибунке «Ростова» омоновцы задержали восемь человек по статье за грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных мероприятиях. За помощью к врачам обратился один человек.

Студентов в городах-хозяевах ЧМ выселят из общежитий. Их места займут полицейские и Росгвардия

Качай приложение Eurosport для iOS или Android