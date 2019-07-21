KONAMI добавили бывшего нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина в список легендарных футболистов в PES 2020.

«Мы рады объявить, что бывший игрок сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин будет эксклюзивно доступен в качестве легендарного игрока PES 2020», – написали японцы в твиттере.

Аршавин попал в компанию к Марадоне, Бекхэму, Кройфу, Тотти, Недведу, Кану, Маттеусу и Виейра. Так же среди легенд найдутся Пак Чжи Сун и Хидетоси Наката.

KONAMI выпустит PES 2020 19 сентября.

FIFA 20 от EA Sports поступит в продажу 27 сентября.

Благодаря деятельности KONAMI в FIFA 20 будет играть «Пьемонт Кальчо» вместо «Ювентуса».

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