«Спартак» выступил с заявлением относительно избиений московских болельщиков омоновцами после матча с «Ростовом».

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» ознакомился с имеющимися на текущий момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием наших болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов-Арены» после матча 2-го тура с ФК «Ростов».

Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.

Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе.

Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча.

Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции.

Клуб призывает Лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций», – говорится в заявлении «Спартака».

20 июля после матча с «Ростовом» (2:2) около 40 бойцов Росгвардии избили дубинками болельщиков «Спартака», которых не выпускали из подтрибунного помещения.

Позднее выяснилось, что таким образом омоновцы задерживали восемь человек, которые якобы жгли пиротехнику.

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