Стало известно, чем российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут заниматься в исправительной колонии.

Как сообщают «Вести», игроки будут работать в швейном тюремном цеху на следующих условиях: 6 рабочих дней в неделю, 8 часов труда в день, зарплата – 11280 рублей в месяц (9300 за вычетом налогов).

В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

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