Getty Images

Кокорин и Мамаев будут работать в швейном тюремном цеху, зарплата – 9300 рублей

Кокорин и Мамаев будут работать в швейном тюремном цеху, зарплата – 9300 рублей
Eurosport

29 мин. назад

Не в час, а в месяц.

Стало известно, чем российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут заниматься в исправительной колонии.

Как сообщают «Вести», игроки будут работать в швейном тюремном цеху на следующих условиях: 6 рабочих дней в неделю, 8 часов труда в день, зарплата – 11280 рублей в месяц (9300 за вычетом налогов).

  • В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.
  • Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

Александр Кокорин: «Читаю Новый Завет. Передайте священнику, что был бы рад общаться с ним чаще»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте