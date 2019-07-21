Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров заявил, что не относит московский «Спартак» к числу грандов российской Премьер-лиги.

«Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды – там другой уровень. «Спартак» сегодня – не гранд. Есть три другие команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идет перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Болельщикам нужно подождать.

В «Спартаке» команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмерки. Опять же, «Спартак» со временем наберет и все равно себя покажет», – приводит слова Бурмистрова «Чемпионат».

В первом туре РПЛ-2019/20 «Спартак» выиграл у «Сочи» со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит Самуэлем Жиго с нарушением правил. После игры главный арбитр Владимир Москалев был отстранен от работы.

Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»

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