Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов обратился к своей команде после победы над «Динамо» в рамках второго тура РПЛ-2019/20 – 1:0.

Казанцы с 36-й минуты матча играли в меньшинстве после удаления Евгения Башкирова, но вырвали победу благодаря позднему голу Беки Микельтадзе. «Сегодня 21-е число, и в «Лужниках» играет легендарная группа Metallica. У меня был билет на концерт, но я туда не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо!» – сказал Шаронов в раздевалке.

А на концерте в «Лужниках» Metallica специально для российских зрителей перепела композицию группы «Кино» «Группа крови».

После двух туров на счету «Рубина» 4 очка и шестое место в турнирной таблице.

«Динамо» с одним очком занимает 12-ю строчку.

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