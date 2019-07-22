Чемпионат мира-2018 оставил России всю ведущую инфраструктуру, чтобы сделать футбол лучше. На новые стадионы пришли новые зрители, но арен все равно было больше, чем команд для них. Чаще других к РПЛ примеряли именно «Сочи» – слегка искусственный клуб из города с лучшим климатом из всех, помнящих русский ЧМ (сорри, Саранск с Волгоградом). В олимпийскую столицу уже привозили сборную Черчесова и финал Кубка страны, но полноценный регулярный сезон начался только на матче с «Зенитом».

Чемпионат мира показал мирным жителям, что ничего страшного на футбольных стадионах нет – туда можно детям, девушкам и пенсионерам, вас больше не отчирикают велосипедными цепями, потому что так заведено у активного фанатья. Но в Сочи подвезли не только игроков, ненужных «Зениту», но и нейрализатор из «Людей в черном». Полиция и городские власти позабыли, что для болельщиков нужно создавать условия, и снова превратили поход на футбол в мучения.

Например, на пригородном поезде в день игры не высаживали пассажиров на промежуточных остановках – «Ласточка» везла только в «Олимпийский парк». Или пробки из-за перекрытых дорог, которые задержали водителей на подъезде к «Фишту». Или бешеный ажиотаж и все проданные билеты, но зоной безопасности от болельщиков «Зенита» делают половину трибуны.

Люди натурально лезли в окно выдачи аккредитаций и пригласительных (единственное работало при закрытых кассах), но слышали всегда одно: места выкуплены. «У вас на сайте написано, что для пенсионеров вход бесплатный, – устроила выволочку даме на выдаче проходок какая-то женщина. – У нас бабушка на футбол приехала, житель блокадного Ленинграда. Неужели у вас нет хотя бы одного билета?» «Нет. Ну», – замялась леди из «Фишта». И предложила: «Вы можете отдать ей свой».

Сочинский стадион совсем не изменился после чемпионата мира – кажется, что на этом газоне и сегодня могут заново сыграть четвертьфинал Россия – Хорватия. Но сама организация похода на футбол стала сильно хуже. В гейтах не работали рентгены для досмотра, поэтому там скапливался народ. Стюардов, встречающих людей, на входах не хватало – если ты девушка, то нужно ждать леди, которая пощупает тебя после металлической рамки, и гендерно наоборот.

В этой очереди было много людей, для которых трип на игру РПЛ явно был первым в жизни. Их легко вычислить по вопросам вроде «Нужно ли распечатывать электронный билет?» Плохо, что для них первый матч обернулся таким мраком и адом, а ассоциацией с русским футболом будет «мокро» и «неуютно» вместо «весело» и «круто».

«Сочи» – «Зенит», болельщики под дождем, «Фишт»Getty Images

Да, в Сочи весь день перед игрой собирались тучи, но полило как раз минуте на 10-й. Это запутало обе команды. «Барсы» со «Спартаком» показали, что готовы держать мяч даже без сыгранности в предсезонке, а «Зенит» без Дзюбы не рассчитывал на переход в нападение через забросы.

При объявлении составов Артему аплодировали громче всех. И это были не только питерские фанаты, забившие полтора сектора на «Фиште», а целый стадион, помнящий четвертьфинал-2018 с Хорватией. Трибуны свистели скучной перепасовке питерцев на своей половине и включались на опасных моментах «барсов». 35 тысяч человек скандировали «Сочи, Сочи!» и спокойно переорали зенитовских фанов. Представьте, сколько было бы при заполненных секторах безопасности, и учтите, как пустынно было на местах за воротами – там не было крыши, и люди спасались от ливня под козырьками.

Болельщики уходили со стадиона еще при счете 0:1, но массового побега не было и после гола Оздоева. На финише матча «Сочи» мало делал для того, чтобы не пропустить второй – в ход шли и пасы в аут, и передача Новосельцева на ход Азмуну, и странный забег голкипера Заболотного за Дзюбой. У южного клуба был шанс не допустить разговоров, что «Зенит» обменял хороших игроков на шесть очков в чемпионате, но с такими действиями в обороне теперь их, видимо, не избежать.

Со «Спартаком» их наказал футбольный бог, с чемпионами обвинять кого-то кроме себя уже невозможно. Как и в проблемах с билетами, оповещением, досмотром, пробками и превращением футбола из развлечения в мучение.

«Сочи» – «Зенит» – 0:2

Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»