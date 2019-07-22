Матч тура: Карпин против «Спартака»

«Ростов» – «Спартак» – 2:2

Голы: Байрамян 23’, Зуев 91’ – Луис Адриано (п) 25’, Джикия 66’

«Спартак» Олега Кононова жутко нестабилен, и олицетворение этого диссонанса – новая десятка команды Зелимхан Бакаев. В первом тайме матча с «Ростовом» вингер создавал фантастические возможности партнерам в сложнейших эпизодах, а во втором тайме откровенно зачах. Впрочем, проблемы красно-белых явно глубже, чем нестабильность одного игрока.

«Ростов» на эйфории открыл счет, а в последние полчаса им двигала дичайшая мотивация вернуться в игру – можно представить, насколько принципиально для Валерия Карпина было выжать из этого хоть какой-то результат. Так же трепетно нерв прочувствовали Роман Еременко с Александром Зуевым, другие бывшие спартаковцы, которые в добавленное время и наказали гостей за потерю концентрации. Графика «Ну и, епт?», растянувшаяся на фасаде ростовского стадиона после игры, лаконично передает всю страсть результативного матча. Посвятить ничью можно и Александру Гацкану – для капитана «Ростова» это был последний матч.

Царский троллинг от хозяев и камбэк на 91-й минуте. «Ростов» и «Спартак» выдали матч мирового уровня

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Супердраматичный матч в Уфе: гости горели 0:2 после первого тайма, но все могло быть еще хуже – «Уфа» слишком легко разрезала «Краснодар» контратаками. Но во втором тайме «быки» подавил соперника дисциплиной и классом: суперточный дальний выстрел Вилены, шикарный предголевой финт Намли и рикошет в пользу Рамиреса перевернули игру.

Счет абсолютно не отражает преимущество ЦСКА над соперником, который выжал гол из единственной возможности в штрафной хозяев. Армейцы очень круто комбинировали с мячом, но упустили слишком много возможностей. В новом сезоне РПЛ Федор Чалов пока не забивает, но с «Оренбургом» уже хотя бы отдал первый ассист.

Тренер «Тамбова» Александр Григорян пришел на футбольное ТВ-шоу за день до матча и словил респекты телевизионщиков. Все остальные казнили коуча за странный поступок – возможно, в вечер перед игрой с топ-командой чемпионата и правда есть более важные дела. Новичок РПЛ бился с «Локо», как и с «Зенитом», но все равно погорел на классе.

Иван Новосельцев и Сердар АзмунGetty Images

Если судить по аплодисментам во время выхода на поле Артема Дзюбы, 35 тысяч болельщиков в разгар курортного сезона вряд ли пришли поболеть за «Сочи» – скорее посмотреть на чемпионов России. Исторический матч для дебютантов лиги закончился провалом – в первом тайме Сердар Азмун выжал из выхода один на один пенальти, а во втором Артем Дзюба скинул верховой мяч под точный удар Оздоева, который забетонировал преимущество Питера.

Момент тура: Соболев в режиме Златана

Александр Соболев из «Крыльев» второй тур подряд заставляет говорить о себе: сначала дубль ЦСКА, теперь просто супертехничный гол. Почти двухметровый нападающий гениально сложился в штрафной «Тулы» и забил в падении через себя. Станислав Черчесов, ваш ход.

Скандал тура: ОМОН и фанаты «Спартака»

Второй тур подряд фанаты жалуются на беспредел силовых структур: на прошлой неделе в твиттере вирусился душераздирающий ролик, где питерские омоновцы заворачивают даму бальзаковского возраста в ходе конфликта с болельщиками, а на этих выходных жесткий инцидент произошел в Ростове. Пострадавшие – фанаты «Спартака», которые ввязались в разборки с полицией, отбивая задержанных друзей.

В заявлении РПЛ звучала оправдательная риторика силовых методов со словами «штатная ситуация» и «поддержка атмосферы праздника», но на деле все выглядит страшно и особенно больно для тех, кто нарвался на телескопы. Бороться с файерами и идентифицировать виновных можно более гуманными способами, чем вырывать людей из разъяренной толпы, как в Петербурге и Ростове-на-Дону.

«Сотрудники МВД создавали атмосферу праздника». После матча в Ростове ОМОН избил фанатов «Спартака»

Герой тура: Никола Влашич

Никола Влашич кайфовал от футбола в игре с «Оренбургом». Во-первых, у него шикарнейший гол ударом в дальний нижний угол, перед которым Виталий Шахов был дискредитирован как защитник. Во-вторых, предголевая передача пяткой на Чалова. В-третьих, примерно десяток обводок и гениальных передач в атаку – армейцы реализовали лишь малую долю всего этого.

Русская команда тура

Кто займет последнее место в РПЛ? Опрос 16 голосов «Сочи» «Уфа» «Оренбург» «Тамбов»

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