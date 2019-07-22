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Sportsnewsdz.com: Ханни близок к переходу в катарский клуб
Игрок уже в Дохе.
Софьян Ханни перейдет в катарский клуб «Аль-Гарафа».
По информации Sportsnewsdz.com, игрок «Спартака» уже прибыл в Катар, чтобы пройти медосмотр для полноценного трансфера в новую команду. В этом сезоне Ханни не сыграл ни в одном из двух матчей и попал в заявку только на первую игру с «Сочи».
- Софьян появился в «Спартаке» в 2018 году.
- В 38 матчах он забил шесть голов и оформил восемь ассистов.
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