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Sportsnewsdz.com: Ханни близок к переходу в катарский клуб

Sportsnewsdz.com: Ханни близок к переходу в катарский клуб
Eurosport

20 мин. назад

Игрок уже в Дохе.

Софьян Ханни перейдет в катарский клуб «Аль-Гарафа».

По информации Sportsnewsdz.com, игрок «Спартака» уже прибыл в Катар, чтобы пройти медосмотр для полноценного трансфера в новую команду. В этом сезоне Ханни не сыграл ни в одном из двух матчей и попал в заявку только на первую игру с «Сочи».

  • Софьян появился в «Спартаке» в 2018 году.
  • В 38 матчах он забил шесть голов и оформил восемь ассистов.

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