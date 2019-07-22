Софьян Ханни перейдет в катарский клуб «Аль-Гарафа».

По информации Sportsnewsdz.com, игрок «Спартака» уже прибыл в Катар, чтобы пройти медосмотр для полноценного трансфера в новую команду. В этом сезоне Ханни не сыграл ни в одном из двух матчей и попал в заявку только на первую игру с «Сочи».

Софьян появился в «Спартаке» в 2018 году.

В 38 матчах он забил шесть голов и оформил восемь ассистов.

Здесь все новости о трансферах этого лета

Качай приложение Eurosport для iOS или Android