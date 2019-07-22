Getty Images
«Ахмат» и «Тамбов» не продали ни одного абонемента на сезон-2019/20
Жить стало лучше.
Клубы РПЛ продолжают абонементную кампанию на сезон-2019/20, но не у всех она идет гладко.
Sport Connect сообщил, что «Ахмат» и «Тамбов» еще не продали ни одного сезонного билета. Фрешмены РПЛ не могут продавать абонементы, потому что минимум до сентября будут играть в Саранске.
Представители «Ахмата» уточнили, что грозненские болельщики всегда предпочитают разовые билеты.
- За «Ахматом» и «Тамбовом» идут «Уфа» и «Оренбург» – они начали продавать билеты только с первым туром.
- После двух туров РПЛ «Тамбов» на 15 месте, «Ахмат» – на девятом.
На стадионе в Грозном нашли флаг Косово. «Ахмат» убрал его после претензий Сербии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте