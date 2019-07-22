Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева выразила мнение по поводу событий, случившихся в Ростове-на-Дону после матча «Ростов» – «Спартак».

На следующий день после игры «Спартак» сообщил о массовом применении грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа по отношению к своим болельщикам.

«Нашла фото в телефоне, сделанное год назад перед игрой в моем родном Ростове во время чемпионата мира и вспомнила, что в день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15-20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки.

Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. На деле вчера в моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами. Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре», – написала Лопырева в инстаграме.

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью – 2:2.

Лопырева – бывшая гражданская жена антигероя ЧМ-2018 Федора Смолова.

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