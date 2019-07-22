Бывший владелец раменского «Сатурна» Олег Шишканов, задержанный по подозрению в причастности к убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, заявил, что предпочел бы пребыванию в тюрьме расстрел.

«Должно же быть доказано, что есть группа, которая совершает преступления. Где она? А следователи ссылаются на то, что есть информация из интернета. Мало ли что и что пишут в сети? Этап на зону для меня в этом возрасте – билет в один конец. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют.

За свою бурную молодость я заплатил сполна. Фемида хоть и слепая, но должна оценивать и хорошее, и плохое. Посмотрите, сколько хорошего: стадион построил, команду футбольную собрал, инвестиции из Германии привлек, ветеранов спорта поддерживаю», – приводит слова Шишканова Рамблер.

В конце 1990-х и начале 2000-х Шишканов контролировал коммерческие структуры Подмосковья и был хозяином «Сатурна», который благодаря его поддержке вышел в российскую Премьер-лигу.

В 2018 году после гибели Аслана Усояна по кличке Дед Хасан и осуждения Захария Калашова по кличке Шакро Шишканов (Шишкан) был объявлен в России «вором в законе №1».

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